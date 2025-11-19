Giriş Tarihi: 19.11.2025 00:01
T.C. İZMİR 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO
:
2024/535
KARAR NO
:
2025/123
SANIK
: FARUK KARAKAŞ,
Mehmet ve Nezihet oğlu, 12/09/1987 BİSMİL doğumlu, Diyarbakır Bismil Tepe nüfusuna kayıtlı
TC Kimlik No:37429206812
SUÇ
:
Bilişim sistemleri, banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık
SUÇ TARİHİ :
16/06/2022
SUÇ YERİ
:
İzmir/Merkez
KARAR TARİHİ
:
21/02/2025
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Faruk KARAKAŞ hakkında Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama sonucunda eylemine uyan 5237 SY. 158/1.f-son, 52/2, 52/4, 58/6 maddeleri gereğince 4 YIL 4 AY HAPİS ve 64.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamasında bildirdiği adreslere gönderilen tebligatların tebliğ edilememesi, mernis adresinin bulunmaması ve yapılan araştırmada tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi sebebiyle gerekçeli kararın;
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.ve devamı maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf hakkının bulunduğu hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 14.11.2025
ilangovtr
Basın No: ILN02336569