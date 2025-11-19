T.C. İZMİR 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO

:

2024/535





KARAR NO

:

2025/123





SANIK

: FARUK KARAKAŞ,

Mehmet ve Nezihet oğlu, 12/09/1987 BİSMİL doğumlu, Diyarbakır Bismil Tepe nüfusuna kayıtlı





TC Kimlik No:37429206812





SUÇ

:

Bilişim sistemleri, banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık





SUÇ TARİHİ :

16/06/2022





SUÇ YERİ

:

İzmir/Merkez





KARAR TARİHİ

:

21/02/2025





Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Faruk KARAKAŞ hakkında Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama sonucunda eylemine uyan 5237 SY. 158/1.f-son, 52/2, 52/4, 58/6 maddeleri gereğince 4 YIL 4 AY HAPİS ve 64.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamasında bildirdiği adreslere gönderilen tebligatların tebliğ edilememesi, mernis adresinin bulunmaması ve yapılan araştırmada tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi sebebiyle gerekçeli kararın;





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.ve devamı maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,



