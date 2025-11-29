Yeni Şafak
T.C. İZNİK İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 29.11.2025 00:01

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Örnek No:55*

2025/128 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/128 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, GÜRMÜZLÜ Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 839 Ada, 734 Parselde kayıtlı kargir ev ve müştemilatı

Adresi : Gürmüzlü Köy/Mah. Köyiçi Mevkii İznik / BURSA

Yüzölçümü : 2.084,19 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tamamı/...m2 lik kısmı orman sınırı içinde kalmaktadır. tarih:25/02/2021 sy.458011- Krokisinde C harfi ile gösterilen yapı tescilsizdir

Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:28

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:28
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:28

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:28
(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
