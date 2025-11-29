T.C. İZNİK İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/128 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, GÜRMÜZLÜ Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 839 Ada, 734 Parselde kayıtlı kargir ev ve müştemilatı





Adresi : Gürmüzlü Köy/Mah. Köyiçi Mevkii İznik / BURSA





Yüzölçümü : 2.084,19 m2





Arsa Payı : 1/1





İmar Durumu :Var





Kıymeti : 8.000.000,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tamamı/...m2 lik kısmı orman sınırı içinde kalmaktadır. tarih:25/02/2021 sy.458011- Krokisinde C harfi ile gösterilen yapı tescilsizdir



