Giriş Tarihi: 29.11.2025 00:01
T.C. İZNİK İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Örnek No:55*
2025/128 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, GÜRMÜZLÜ Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 839 Ada, 734 Parselde kayıtlı kargir ev ve müştemilatı
Adresi : Gürmüzlü Köy/Mah. Köyiçi Mevkii İznik / BURSA
Yüzölçümü : 2.084,19 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tamamı/...m2 lik kısmı orman sınırı içinde kalmaktadır. tarih:25/02/2021 sy.458011- Krokisinde C harfi ile gösterilen yapı tescilsizdir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:28
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:28
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:28
Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:28
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
