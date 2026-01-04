Yeni Şafak
T.C. KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş Tarihi: 04.01.2026 00:01

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
         
Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince
17.02.2026 Salı
günü saat
10:30’da
belediyemiz encümen salonunda belediye encümeni huzurunda kapalı zarf usulü ile satılacaktır.

 

İLÇE
KÂĞITHANE
MAHALLE
EMNİYET EVLERİ
PAFTA
E-119
ADA
9531
PARSEL
11
YÜZÖLÇÜM
308,00 m2
NİTELİK
ARSA
SATIŞ HİSSESİ
TAM
ŞAGİLİ
İŞGALLİ

 

                                                                                                 
TAHMİNİ BEDEL 
               
GEÇİCİ TEMİNAT
                                                                                              
18.480.000,00 TL                   5.544.000,00 TL                        
1) İhaleye ait şartname,
16.02.2026 Pazartesi
günü saat
15.00’e
kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden
5.000,00 (beşbin) TL
bedelle alınabilir.
2) Geçici teminatın, nakit olarak ödenecekse en geç
16.02.2026 Pazartesi
günü saat
15.00’e
kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi (aynı gün ödenmesi), teminat mektubu, banka teminatı gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.
3) Taliplerin geçici teminat makbuzu, nüfus sureti, yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerden noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile 2026 yılı Ticaret Odası kaydını içeren evraklarla
17.02.2026 Salı günü
saat
10:30‘
da belediye encümeni salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4) Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,

5) Belediye encümeninin ihaleyi yapıp, yapmamakla serbest olduğu ilan olunur.

İLAN OLUNUR
Basın No: ILN02375167