Giriş Tarihi: 04.01.2026 00:01
T.C. KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Aşağıda tapu kaydı, niteliği ve özellikleri belirtilen arsa nitelikli taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince
20.01.2026 Salı
günü saat
10:30
’da belediyemiz encümen salonunda belediye encümeni huzurunda açık teklif usulü ile satılacaktır.
|İLÇE
KÂĞITHANE
|MAHALLE
YEŞİLCE
|PAFTA
F-122
|ADA
5060
|PARSEL
28
|YÜZÖLÇÜM
271,00 m2
|NİTELİK
ARSA
|SATIŞ HİSSESİ
TAM
|DURUMU
İŞGALLİ
TAHMİNİ BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT
14.363.000,00 TL 4.308.900,00 TL
1) İhaleye ait şartname,
19.01.2026 Pazartesi
günü saat
15.00’e
kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden
5.000,00 (beş bin) TL
bedelle alınabilir.
2) Geçici teminatın, nakit olarak ödenecekse en geç
19.01.2026 Pazartesi
günü saat
15.00’e
kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi (aynı gün ödenmesi), teminat mektubu, banka teminatı gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.
3) Taliplerin geçici teminat makbuzu, nüfus sureti, yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerden noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile 2026 yılı Ticaret Odası kaydını içeren evraklarla
20.01.2026 Salı günü
saat
10:45‘
de belediye encümeni salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
4) Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,
5) Belediye encümeninin ihaleyi yapıp, yapmamakla serbest olduğu ilan olunur.
İLAN OLUNUR
ilangovtr
Basın No: ILN02375066