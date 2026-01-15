T.C. KAHRAMANMARAŞ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davaya konu Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesi Zeytindere Mahallesinde bulunan Fen bilirkişi'nin 26/05/2024

tarihli Bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen 4200,41 m2

miktarındaki dava konusu taşınmazın Doğusu-batısı ve kuzeyi: tapulama harici yerler, güneyi : kesinleşmiş orman haritasına göre kırtıl devlet ormanı ile çevirili olan taşınmazı

Davacı Hacı ve Müzeyyen oğlu, 1975doğ. Kahramanmaraş ilidoğumlu,411........964T.C kimlik numaralı Mehmet KURT 'ın

zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendilerine zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına

TESCİLİNE

karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.





Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin

2024/135