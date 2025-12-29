Giriş Tarihi: 29.12.2025 00:01
T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı
: 2023/72 Esas
KARAR İLANI
Mahkememize ait 07/04/2024 tarih ve 2023/72Esas-2024/171 karar sayılı kararı gereğince;" .Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davanın HMK'nın 114/1-i maddesinde düzenlenen "aynı davanın daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması" ve HMK'nın 114/1-h maddesinden düzenlenen "davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması" dava şartlarının yokluğu nedeniyle HMK'nın 115/2. maddesi uyarınca usulden
REDDİNE
,," şeklinde verilen karar Ejder ve Güzin kızı 08/01/1978 doğumlu ***638 ile biten T.C.nolu ESME AKMAZ´a ve Ejder ve Güzin oğlu 02/01/1979 Doğumlu ***792 ile biten T.C. Nolu Aydın Tarakçı´a tüm çabalara rağmen ulaşılamadığından ve tebliğ edilemediğinden adı geçenlere mahkememize ait07/04/2024 tarih ve 2023/72Esas-2024/171 karar sayılı karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. Ayrıca mahkememiz kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiş olup temyiz dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde temyiz cevap dilekçenizi sunmanız ve varsa itirazlarınızı belirtmeniz İHTAR OLUNUR.
