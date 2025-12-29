T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememize ait 07/04/2024 tarih ve 2023/72Esas-2024/171 karar sayılı kararı gereğince;" .Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davanın HMK'nın 114/1-i maddesinde düzenlenen "aynı davanın daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması" ve HMK'nın 114/1-h maddesinden düzenlenen "davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması" dava şartlarının yokluğu nedeniyle HMK'nın 115/2. maddesi uyarınca usulden

REDDİNE