T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN METNİ





Davacı, Şeref ABIKA ile Davalılar, Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kahramanmaraş Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan

Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)

davası nedeniyle;





07/05/2024

tarihli fen bilirkişisi raporunda davaya konu taşınmazın,

Dulkadiroğlu İlçesi Gazipaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A isimli 5442,70 m2 yüzölçümüne sahip tescil harici alan olduğu

, belirtilmiştir.





Davacı,

D***N ve A**E oğlu **/**/1955 doğumlu

118*****160 T.C. kimlik numaralı Şeref ABIKA

taşınmazın kendi adına

TESCİLİNE

karar verilmesini talep ve dava etmiştir.





Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise,

işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren

3 ay

içinde mahkememizin

2022/54 Esas