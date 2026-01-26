Giriş Tarihi: 26.01.2026 00:01
T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı
:
2022/54 Esas 08.01.2026
Konu
:
TMK 713 Uyarınca İlan Hk.
İLAN METNİ
Davacı, Şeref ABIKA ile Davalılar, Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kahramanmaraş Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
davası nedeniyle;
07/05/2024
tarihli fen bilirkişisi raporunda davaya konu taşınmazın,
Dulkadiroğlu İlçesi Gazipaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A isimli 5442,70 m2 yüzölçümüne sahip tescil harici alan olduğu
, belirtilmiştir.
Davacı,
D***N ve A**E oğlu **/**/1955 doğumlu
118*****160 T.C. kimlik numaralı Şeref ABIKA
taşınmazın kendi adına
TESCİLİNE
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise,
işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren
3 ay
içinde mahkememizin
2022/54 Esas
sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02386469