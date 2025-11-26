Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C. KAHTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 26.11.2025 00:01

T.C. KAHTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KAHTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/145 Esas 19.11.2025

Konu : Bilgi ve Belge

KAMULAŞTIRMA İLANI

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman ili Sincik İlçesine ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 4. ve 10. mad. Göre kamulaştırma davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme dava açılabileceği açılacak davalarda husumetin; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ile ayrıca tespit edilen bedelin Kahta Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı hususu 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 4. ve 10. maddesine göre ilan olunur.17/11/2025
İL/İLÇE    
 KÖY
 ADA/PARSEL 
MALİK 
BABA ADI
YÜZ ÖLÇÜMÜ
ADIYAMANAksu köyü  102 ada1- Asiye Demirci-19561167466Yusuf  397,93 m²
SincikHürmer Mevki33 parsel2- Atila Yıldıran-44164652620 Yusuf 
   3- Cahit Ekinci-48010523980Mehmet 
   4- Gazal Kırmalı-4413765358Dedo 
   5- Hülya Uğur-50599437664Mehmet 
   6- Hüseyin Ekinci-48016523762Mehmet 
   7- İsmet Kırmalı-44155652912Mehmet 
   8- Mamo Kırmalı-20248180128Osman 
   9- Mehmet Hanifi Kırmalı-44173652338Yusuf 
   10- Neslihan Kırmalı-44149653130Mehmet Hanifi 
   11- Oğuzhan Kırmalı-44140653412Mehmet Hanifi 
   12- Orhan Ekinci-48019523608Mehmet 
   13- Perihan Ekinci-48022523534Yusuf 
   14- Sami Ekinci-48013523826 Mehmet 
   15- Sevil Ökmen-48004524108Mehmet 
   16- Vedat Ekinci-48007524044Mehmet 
   17- Yakup Kırmalı-44134653640Yusuf 
   18- Yusuf Kırmalı-44182652046Osman 
ilangovtr
Basın No: ILN02341876