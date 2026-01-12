Giriş Tarihi: 12.01.2026 00:01
T.C. KALE(DENİZLİ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS SAYISI : 2024/209 Esas
Davacı FATMA NAZALI tarafından davalı MUSTAFA MARAL aleyhine açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğince;
11.09.2025 tarihli duruşma zaptında geçen tüm hususlar ve tensip zabtının karşı beyan ve dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verilmediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağını ilan ve tebliğ olunur.
