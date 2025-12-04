T.C. KALE(DENİZLİ) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2024/1 Tereke









DENİZLİ ili, Beyağaç ilçesi, Merkez mah/köy, 5 Cilt, 155 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, Ramazan ve Ayşe oğlu, 29/04/1946 doğumlu, 15577907652 TC Kimlik numaralı, 28/07/2019tarihinde vefat eden müteveffa EKREM ÇAVUŞOĞLU

'ndan