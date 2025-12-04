Giriş Tarihi: 04.12.2025 00:01
T.C. KALE(DENİZLİ) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2024/1 Tereke
DENİZLİ ili, Beyağaç ilçesi, Merkez mah/köy, 5 Cilt, 155 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, Ramazan ve Ayşe oğlu, 29/04/1946 doğumlu, 15577907652 TC Kimlik numaralı, 28/07/2019tarihinde vefat eden müteveffa EKREM ÇAVUŞOĞLU
'ndan
alacaklı olan ve murise borcu olanların, TMK'nun 621. maddesine göre en geç ikinci ilan tarihinden 1 ay sonrasına kadar mahkememize müracaat etmeleri, alacağa ilişkin belgelerini sunmaları, alacaklıların süresi içinde başvurmaması halinde ve belge sunmaması halinde alacak haklarının sona ereceği ilan olunur.
