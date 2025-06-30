T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/91 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/91 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEYİTALİLER Mahalle/Köy, 147 Ada, 59 Parsel,





Yüzölçümü : 1.795,12 m2





Kıymeti : 7.476.390,00 TL





KDV Oranı : %10



