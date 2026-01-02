Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 02.01.2026 00:01

T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/64 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/64 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TOPLUCA Mahalle/Köy, 142 Ada, 192 Parsel

Yüzölçümü : 14.283,19 m2 Kıymeti : 8.886.872,27 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:41
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 10:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 10:41

27/12/2025

ilangovtr
Basın No: ILN02373545