T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Adana ili Karaisalı ilçesi Kapıkaya mahallesinde bulunan 592 ve 594 parsel (Eski15 parselin ifrazından) numaralı taşınmazların sahibi olan Hacı Veli'nin yaşayıp yaşamadığına yönelik görgü ve bilgisi bulunanların son ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde hangi şehirde ve nerede hangi şekilde gördüklerine yönelik beyanda bulunmalarına aksi halde ilgilinin TMK'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ihtar olunur.