T.C. KARAKOÇAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N





ESAS NO : 2025/4 Tereke





Davacı , Karakoçan Cumhuriyet BaşsavcılığıDavalılar , Hasımsız vemüteveffa Ali Buyruk yönünden Tereke davası açılmakla;





- 274******16- T.C. Kimlik nolu Ali Buyruk'un bekar ve çocuksuz olarak 24/03/2023 tarihinde vefat ettiği, Karakoçan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/125 Esas, 2024/603 Karar sayılı dosyasında adı geçenin herhangi bir yasal mirasçısının tespit edilemediği anlaşılmıştır.





- Mahkememiz 2025/4 Tereke dosyasının duruşması 03/03/2026 günü saat 09:00'a bırakılmış olup; tüm araştırmalara rağmen yasal mirasçısı olabilecek kişi/kişilere ulaşılamayan Müteveffa Ali Buyruk'un yasal mirasçısı olabilecek kişilerin müteveffaya ait Terekeyi teslim almak üzere bizzat gelip başvuruda bulunmak veya duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmak üzere ilandan itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap verme ve duruşma gününün yasal mirasçısı olabilecek kişi/kişilere

ilanen tebliğine,