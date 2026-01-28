Giriş Tarihi: 28.01.2026 00:01
T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/512 Esas
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi
18/02/2026
günü saat:
10:50 '
dir.
DOSYANO
MAH/KÖY VE MEVKİİ
ADA
PARSEL NO
DAVALILAR- ADI SOYADI
KAMULAŞTIRILAN ALAN m²
CİNSİ
|2025/512
|Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü
|207
|42
|HÜSEYİN ŞAHİN
9,61m2 dire yeri,
378,21 m2 irtifak
|TARLA
|2025/514
|Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü
|207
|12
RAMAZAN UĞUR
HATİCE ÇOMAK
FADİMA GÖDE
FATMA UYAR
AKİFE DÖNMEZ
MUSTAFA UĞUR
|143,45 m2 irtifak
|TARLA
|2025/516
|Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü
|178
|31
RAMAZAN ALP
AKİFE ALP
HATİCE ALP
İBRAHİM ALP
AYŞE SAYGINER
FERDANE ALP
YAŞAR ALP
RAZİYE ALP
|86,04 m2 irtafak
|TARLA
|2025/520
|Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü
|178
|9
MERYEM KAÇAR
FAZLI KAVAS
|103,44 m2 itrifak
|TARLA
|2025/522
|Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü
|196
|5
|HALİL İBRAHİM AKSOY
|29,47 m2 itrifak
|TARLA
|2025/524
|Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü
|196
|34
MUSTAFA KILINÇ
İBRAHİM KILINÇ
ALİ KILINÇ
AYŞE DAŞ
KEVSER LALEYERİ
HAİTCE ÇELİKSEVER
TESLİME GÜNAY
ÜMMÜ KÜÇÜKYAVUZ
AHMET KILINÇ
|469,62 m2 irtifak
|TARLA
|2025/526
|Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü
|179
|35
İBRAHİM KOZAN
HÜSEYİN KOZAN
TESLİME TURAN
ŞABAN KOZAN
AYSEL UĞUR
RECEP KOZAN
ALİ KOZAN
YAKUP KOZAN
|17,90 m2 itrifak
|TARLA
e gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2-Açacağınız davada husumetin
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
'ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur. 16.12.2025
