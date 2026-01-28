Yeni Şafak
Giriş Tarihi: 28.01.2026 00:01

T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :
2025/512 Esas
    
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi
18/02/2026
günü saat:
10:50 '
dir.
DOSYANO
MAH/KÖY VE MEVKİİ
ADA
PARSEL NO
DAVALILAR- ADI SOYADI
KAMULAŞTIRILAN ALAN m²
CİNSİ
2025/512Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü20742HÜSEYİN ŞAHİN
9,61m2 dire yeri,

378,21 m2 irtifak
TARLA
2025/514Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü20712
RAMAZAN UĞUR

HATİCE ÇOMAK

FADİMA GÖDE

FATMA UYAR

AKİFE DÖNMEZ

MUSTAFA UĞUR
143,45 m2 irtifakTARLA
2025/516Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü17831
RAMAZAN ALP

AKİFE ALP

HATİCE ALP

İBRAHİM ALP

AYŞE SAYGINER

FERDANE ALP

YAŞAR ALP

RAZİYE ALP
86,04 m2 irtafakTARLA
2025/520Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü1789
MERYEM KAÇAR

FAZLI KAVAS
103,44 m2 itrifakTARLA
2025/522Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü1965HALİL İBRAHİM AKSOY29,47 m2 itrifakTARLA
2025/524Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü19634
MUSTAFA KILINÇ

İBRAHİM KILINÇ

ALİ KILINÇ

AYŞE DAŞ

KEVSER LALEYERİ

HAİTCE ÇELİKSEVER

TESLİME GÜNAY

ÜMMÜ KÜÇÜKYAVUZ

AHMET KILINÇ
469,62 m2 irtifakTARLA
2025/526Karaman ili , Merkez İlçesi , Narlıdere mahallesi/köyü17935
İBRAHİM KOZAN

HÜSEYİN KOZAN

TESLİME TURAN

ŞABAN KOZAN

AYSEL UĞUR

RECEP KOZAN

ALİ KOZAN

YAKUP KOZAN
17,90 m2 itrifakTARLA
    e gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 

    2-Açacağınız davada husumetin
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
'ne yönelteceğiniz,

    3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

    4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

  5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur. 16.12.2025
