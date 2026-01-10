Giriş Tarihi: 10.01.2026 00:01
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/365 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
:
Çıban Köyü
ADA NO
:
110
PARSEL NO
:
18
YÜZÖLÇÜMÜ
:
252,91 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI
:
Sadiye Karamahmutoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/365 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026
