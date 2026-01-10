Yeni Şafak
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 10.01.2026 00:01

ESAS NO :
2025/346 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
:
Çıban Köyü

ADA NO
:
111

PARSEL NO
:
19

YÜZÖLÇÜMÜ
:
58,09 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI
:
ATA KARAMAHMUTOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/346 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026
