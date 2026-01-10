T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Çıban Köyü





ADA NO

:

111





PARSEL NO

:

19





YÜZÖLÇÜMÜ

:

58,09 m²





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

ATA KARAMAHMUTOĞLU





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

TEDAŞ





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/346 Esas sayısında dava açılmıştır.



