T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Çıban Köyü





ADA NO

:

111





PARSEL NO

:

35





YÜZÖLÇÜMÜ

:

307,96 m²





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

HİKMET KARAMAHMUTOĞLU





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

TEDAŞ





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/355 Esas sayısında dava açılmıştır.



