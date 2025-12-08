T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/315 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI









KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ ÇATALÇAM KÖYÜ





ADA NO

:

106





PARSEL NO

:

21





VASFI

:

TARLA





YÜZÖLÇÜMÜ

:

3146,95





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

Nadir ŞEN





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/315 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



