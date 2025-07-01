T.C. KAYSERİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasında yapılan yargılama neticesinde 17/10/2023 tarih 2022/1334-2023/1802 Esas/Karar sayı ile "...Davacı tarafın davasının KABÜLU İLE Dava konusu yapılan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Erenköy Mah. 10514 ada 1 parsel sayılı taşınmazın el birliği mülkiyetinin; Leman Güler SÜMER 240970781250000 /51407100000000000AbdurrahmanÖZAKIN535490625000000/51407100000000000





Ahmet ÖZAKIN 535490625000000/51407100000000000





Hamdi Ekrem ÖZAKIN803235937500000/51407100000000000





Zürriye Güler JAATİNEN803235937500000/51407100000000000





Ünal ALTINEL 124947812500000/51407100000000000





Ali Rıza ÖZAKIN (Hamdi Yılmaz oğlu)93710859375000/51407100000000000





Figen ERAN 93710859375000/51407100000000000





Hakan ÖZAKIN 93710859375000/51407100000000000





Filiz ÖZÇOBAN 93710859375000/51407100000000000





Müzeyyen ÖZAKIN 93710859375000/51407100000000000





Ali Rıza ÖZAKIN (Halit Kemal oğlu)140566289062500/51407100000000000





Serpil ÖZAKIN 140566289062500/51407100000000000





Can COŞKUN 535490625000000/51407100000000000





Ülkü ÖZKÖK 535490625000000/51407100000000000





Emel ÖZAKIN 60242695312500/51407100000000000





Rıza Serhat ÖZAKIN 45182021484375/51407100000000000





Sami Ferhat ÖZAKIN 45182021484375/51407100000000000





Nalan ÖZAKIN 45182021484375/51407100000000000





Seval KOCA 45182021484375/51407100000000000





Hatice COŞKUN 133872656250000/51407100000000000





Adnan COŞKUN 200808984375000/51407100000000000





Osman COŞKUN 200808984375000/51407100000000000





Zümran ALTINEL 31236953125000/51407100000000000





Gizem Gül ALTINEL 46855429687500/51407100000000000





Ece Nur ALTINEL 46855429687500/51407100000000000





Hilmi KANTARCI 535490625000000/51407100000000000





Gül ALTINEL 31236953125000/51407100000000000





Eser ALTINEL 31236953125000/51407100000000000





Banu AKBULUT 31236953125000/51407100000000000





Duygu ŞAHBAZ 31236953125000/51407100000000000





97442800 Elbirliği nosu ile 1/2 hisse oranındaki elbirliği mülkiyetinin çözümlenmesi;





Leman Güler SÜMER 385553250000/5140710000000





Serpil ÖZAKIN 224906062500/5140710000000





Ali Rıza ÖZAKIN (Halit Kemal oğlu)224906062500/5140710000000





Ünal ALTINEL 199916500000/5140710000000





Müzeyyen ÖZAKIN 149937375000/5140710000000





Filiz ÖZÇOBAN 149937375000/5140710000000





Hakan ÖZAKIN 149937375000/5140710000000





Figen ERAN 149937375000/5140710000000





Ali Rıza ÖZAKIN (Hamdi Yılmaz oğlu)149937375000/5140710000000





Emel ÖZAKIN 96388312500 /5140710000000





Ece Nur ALTINEL 74968687500 /5140710000000





Gizem Gül ALTINEL 74968687500 /5140710000000





Seval KOCA 72291234375 /5140710000000





Nalan ÖZAKIN 72291234375 /5140710000000





Sami Ferhat ÖZAKIN 72291234375 /5140710000000





Rıza Serhat ÖZAKIN 72291234375 /5140710000000





Zümran ALTINEL 49979125000 /5140710000000





Duygu ŞAHBAZ 49979125000 /5140710000000





Banu AKBULUT 49979125000 /5140710000000





Eser ALTINEL 49979125000 /5140710000000





Gül ALTINEL 49979125000 /5140710000000hissesi şeklinde,





Kayseri ili Melikgazi ilçesi Erenköy Mah. 10478 ada 2 parsel sayılı taşınmazın el birliğinin mülkiyetinin,





Leman Güler SÜMER 112095843750000/39856300000000000





Abdurrahman ÖZAKIN249101875000000/39856300000000000





Ahmet ÖZAKIN 249101875000000/39856300000000000





Hamdi Ekrem ÖZAKIN373652812500000/39856300000000000





Zürriye Güler JAATİNEN373652812500000/39856300000000000





Ünal ALTINEL 58123770833333/39856300000000000





Ali Rıza ÖZAKIN (Hamdi Yılmaz oğlu)43592828125000/39856300000000000





Figen ERAN 43592828125000/39856300000000000





Hakan ÖZAKIN 43592828125000/39856300000000000





Filiz ÖZÇOBAN 43592828125000/39856300000000000





Müzeyyen ÖZAKIN 43592828125000/39856300000000000





Ali Rıza ÖZAKIN (Halit Kemal oğlu)65389242187500/39856300000000000





Serpil ÖZAKIN 65389242187500/39856300000000000





Can COŞKUN 249101875000000/39856300000000000





Ülkü ÖZKÖK 249101875000000/39856300000000000





Emel ÖZAKIN 28023960937500/39856300000000000





Rıza Serhat ÖZAKIN 21017970703125/39856300000000000





Sami Ferhat ÖZAKIN 21017970703125/39856300000000000





Nalan ÖZAKIN 21017970703125/39856300000000000





Seval KOCA 21017970703125/39856300000000000





Hatice COŞKUN 62275468750000/39856300000000000





Adnan COŞKUN 93413203125000/39856300000000000





Osman COŞKUN 93413203125000/39856300000000000





Zümran ALTINEL 14530942708333/39856300000000000





Gizem Gül ALTINEL 21796414062500/39856300000000000





Ece Nur ALTINEL 21796414062500/39856300000000000





Hilmi KANTARCI 249101875000000/39856300000000000





Gül ALTINEL 14530942708333/39856300000000000





Eser ALTINEL 14530942708333/39856300000000000





Banu AKBULUT 14530942708333/39856300000000000





Duygu ŞAHBAZ 14530942708333/39856300000000000





97442595 Elbirliği nosu ile 3/10 hisse oranındaki elbirliği mülkiyetinin çözümlenmesi;





Leman Güler SÜMER 1793533500000000/39856300000000000





Serpil ÖZAKIN 1046227875000000/39856300000000000





Ali Rıza ÖZAKIN (Halit Kemal oğlu)1046227875000000/39856300000000000





Ünal ALTINEL 929980333333333/39856300000000000





Müzeyyen ÖZAKIN 697485250000000/39856300000000000





Filiz ÖZÇOBAN 697485250000000/39856300000000000





Hakan ÖZAKIN 697485250000000/39856300000000000





Figen ERAN 697485250000000/39856300000000000





Ali Rıza ÖZAKIN (Hamdi Yılmaz oğlu)697485250000000/39856300000000000





Emel ÖZAKIN 448383375000000/39856300000000000





Ece Nur ALTINEL 348742625000000/39856300000000000





Gizem Gül ALTINEL 348742625000000/39856300000000000





Seval KOCA 336287531250000/39856300000000000





Nalan ÖZAKIN 336287531250000/39856300000000000





Sami Ferhat ÖZAKIN 336287531250000/39856300000000000





Rıza Serhat ÖZAKIN 336287531250000/39856300000000000





Zümran ALTINEL 232495083333333/39856300000000000





Duygu ŞAHBAZ 232495083333333/39856300000000000





Banu AKBULUT 232495083333333/39856300000000000





Eser ALTINEL 232495083333333/39856300000000000





Gül ALTINEL 232495083333333/39856300000000000 şeklinde olmak üzere, TMK'nun 644. maddesi gereğince MÜŞTEREK MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE, Dair davacı vekili, kayyım vekili, davalı Eser Altınel vekilinin yüzüne karşı tebliğden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiş olup, dosyanın davalılarından olan, Şahin Yaşar ve Emel oğlu, 01/03/1977 doğumlu 327*****572 T.C. Kimlik Numaralı

RIZA SERHAT ÖZAKIN'a