T.C. KAYSERİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN









ESAS NO

:

2024/706 Esas





DAVALILAR

:

MUSTAFA ÜÇÖZLER - YAŞAR ve NACİYE'den olma, 10/10/1974 doğumlu





Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Keykubat Mh. 10961 Ada 6 Parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin açılmış olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkememizce adres araştırması sonucu davalı Mustafa Üçözler'in tebliğe yarar adresinin tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Durusma Günü: 03/03/2026 günü saat: 09:28