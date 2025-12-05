Giriş Tarihi: 05.12.2025 00:01
T.C. KAYSERİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KAYSERİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2024/706 Esas
DAVALILAR
:
MUSTAFA ÜÇÖZLER - YAŞAR ve NACİYE'den olma, 10/10/1974 doğumlu
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Keykubat Mh. 10961 Ada 6 Parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin açılmış olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce adres araştırması sonucu davalı Mustafa Üçözler'in tebliğe yarar adresinin tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 03/03/2026 günü saat: 09:28
'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.19/11/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02352209