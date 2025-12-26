Giriş Tarihi: 26.12.2025 00:01
T.C. KAYSERİ GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/264 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Talas İlçe, Kiçiköy Mahalle, 2213 Ada, 1 Parsel, D Blok Zemin Kat 36 Nolu Bağımsız Bölüm nolu, dükkan nitelikli, borçlu adına tam (1/1) hisse ile kayıtlı taşınmaz.
Adresi : Yenidoğan Mahallesi, Şaban Yılmaz Cad., No:16/A Talas / KAYSERİ
Yüzölçümü : 12.511,26 m2
Arsa Payı : 48512570220/32067718599360
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Konut Alanında kalmakta olup, ayrık nizam E: 2,00 Yençok: 40,50 m olacak şekilde yapılaşma şartlarına sahiptir.
Kıymeti : 4.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:20
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:20
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
