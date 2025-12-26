T.C. KAYSERİ GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/264 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Özellikleri : Kayseri İl, Talas İlçe, Kiçiköy Mahalle, 2213 Ada, 1 Parsel, D Blok Zemin Kat 36 Nolu Bağımsız Bölüm nolu, dükkan nitelikli, borçlu adına tam (1/1) hisse ile kayıtlı taşınmaz.





Adresi : Yenidoğan Mahallesi, Şaban Yılmaz Cad., No:16/A Talas / KAYSERİ





Yüzölçümü : 12.511,26 m2





Arsa Payı : 48512570220/32067718599360





İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Konut Alanında kalmakta olup, ayrık nizam E: 2,00 Yençok: 40,50 m olacak şekilde yapılaşma şartlarına sahiptir.





Kıymeti : 4.500.000,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



