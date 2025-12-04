T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN









ESAS NO :

2020/906





KARAR NO :

2024/158





Mustafa Remzi ve Ayşe oğlu **/**/1977 doğumlu 363*****424 T.C. Kimlik Numaralı davalı Mustafa BORA'ya bilinen tüm adreslerinden tebligat yapılamamış ve güncel mernis adresinin de bulunmadığı tespit edilmekle,





Davacı Emine ÖZKILIÇ vekili tarafından; muris Yusuf ÖZMEN'in maliki olduğu İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Çambel Köyü, 101 Ada 314 parsel; İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Çambel Köyü 101 Ada 312 parsel ve İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Çambel Köyü 101 ada 344 parseldeki üç adet taşınmaz ile yine muris Yusuf ÖZMEN’in maliki olduğu İZMİR İLİ, Kemalpaşa ilçesi, Çambel köyü 1099 parseldeki gayrimenkulün dava tarihi itibarı ile rayiç değerinin tespit edilerek miras payı oranında yine miras payları oranında müvekkiline ödenmesine, müvekkilinin yasal mirasçı olduğunu bildiği halde davalıların kötü niyetli olarak yapmış oldukları bu satışlar nedeni ile müvekkilinin psikolojik olarak yaşamış olduğu sıkıntılar nedeniyle 10.000.-TL manevi tazminat ile iş bu vasiyetnamenin iptali için yapmış olduğu giderler için 10.000.-TL maddi tazminatın davalılardan alınarak davacıya verilmesine ilişkin açılan davada mahkememizin 21/02/2024 tarih 2020/906 E - 2024/158 K sayılı kararı ile; Davanın

KISMEN KABULÜ İLE;





alınarak dava tarihi olan 30/12/2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davacıya verilmesine, diğer davalılar yönünden davanın

REDDİNE,





2-Davacının vasiyetnamenin iptali nedeniyle yapmış olduğu yargılama gideri ve manevi tazminat isteminin

REDDİNE

,... Karar verilmiştir.





Davacı vekili 26/05/2024 tarihli dilekçesi ile Öncelikle bir kısım davalıların istinaf itirazlarının reddine ve

İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ

taleplerinin de reddine, Kemalpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/906E 2024/158K sayılı kararında yukarıda beyan edilen itirazlarımız yönünden kararın düzeltilmesi ya da iş bu kararın hukuka aykırı maddelerinin kaldırılması talebi ile istinaf edilmiştir.





İş bu metinde belirtilen gerekçeli karar hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, ayrıca bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde

İSTİNAF

yasa yolu açık ve davacı vekilinin istinaf dilekçesine karşılık tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi sunulabileceği veya katılma yolu ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde

İSTİNAF

başvurusunda bulunabileceği açık olmak üzere karar verildiği