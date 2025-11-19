T.C. KİLİS 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.36809418-2024/33-Ceza Dava Dosyası 03.11.2025





Kilis 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 11/09/2025 Tarih ve 2024/33 Esas, 2025/336 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;





1-Ahmed Cemal ve Aliye oğlu, 23/02/1983 HALEP doğumlu, İSMAİL KOCA hakkında; "Basit Yaralama" suçundan 3.000,00 TL Adli Para Cezası verildiği ve bu cezanın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 5 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulmasına karar verildiği, "Hayasızca Hareketlerde Bulunma" suçundan 5 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 5 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulmasına karar verildiği gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.





2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin

TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,



