Giriş Tarihi: 19.11.2025 00:01
T.C. KİLİS 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : E.36809418-2024/33-Ceza Dava Dosyası 03.11.2025
Kilis 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 11/09/2025 Tarih ve 2024/33 Esas, 2025/336 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;
1-Ahmed Cemal ve Aliye oğlu, 23/02/1983 HALEP doğumlu, İSMAİL KOCA hakkında; "Basit Yaralama" suçundan 3.000,00 TL Adli Para Cezası verildiği ve bu cezanın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 5 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulmasına karar verildiği, "Hayasızca Hareketlerde Bulunma" suçundan 5 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 5 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulmasına karar verildiği gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.
2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin
TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleştirileceği tebliğ olunur. 03/11/2025
