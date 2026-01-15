T.C. KIRKLARELİ 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 10/09/2025 gün 2024/386 Esas 2025/278 Karar sayılı kararı ile ;





Sanık Volkan ŞEVİK hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 5237 Sayılı TCK'nın158/1-f.158/1-son cümle, 168/2 , 62/1, 52/2, 52/4, 53/1 maddeleri gereğince neticeten 1 YIL 8 AY HAPİS VE 33.320,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın dosyada mevcut adli sicil kaydı uyarınca daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, zararın giderilmiş olması, hakkında daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olması nazara alındığında, yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat hasıl olduğundan, 5271 sayılı CMK'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5271 sayılı CMK'nın 231/8. maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirlerine tabi tutulmasına, Dair; 5271 sayılı CMK'nın 273.maddesi gereğince Mahkememiz gerekçeli kararının tebliği tarihinden itibaren 2 HAFTA içerisinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye dilekçe vermek veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanı zapta geçirtmek suretiyle ya da cezaevi vasıtasıyla Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere (kanun yoluna başvurulmadığı takdirde karar kesinleşecektir),karar verilmiş olup, işbu karar sanık Volkan ŞEVİK'e ( Nihat ve Aynur oğlu, 20/04/1992 doğumlu) bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ olunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.



