T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN





BULUNDUĞU YER : Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mahallesi





ADA NO: 555 Ada





PARSEL NO : 33 Parsel (eski parsel no:30)





VASFI : Tarla





MALİKLERİN ADI VE SOYADI :





1-Yusuf Ağu





2-Emine Oruç





3-Meliha Polat





4-Sevim Çiftlik





5-Ahmet Ağu





6-Nihal Ölçer





7-Pamuş Yaşar





8-Semiha Kaya





9-Ali İhsan Ağu





10-Ayten Ağu





11-Ayşe Estim





12-Fatma Demirkapılar





13-Beyazıt Uzuner





14-Serdar Uzuner





15-Hüdaverdi Kantaş





16-Fikret Kantaş





17-Hakan Kantaş





18-Ayşe Kantaş





19-Firdes Özlü





20-Murat Özlü





21-Mürüvvet Yılmaz





22-Saynur Özlü





23-Ozan Özlü





24-Deniz Özlü





25-Fatma Özlü





26-Levent Özlü





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN





İDARENİN ADI :Kırklareli Belediyesi





KAMULAŞTIRMANIN VE





BELGELERİN ÖZETİ :





Yukarıda cinsi ve niteliği yazılı taşınmaza ilişkin Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafında yukarıda belirtilen davalılar aleyhine, 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesine göre Mahkememize bedel tespiti ve tescili davası açılmakla;





-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,





-Açılacak davalarda husumetin Kırklareli Belediye Başkanlığına yöneltileceği,





-30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,





- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahkemeye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin T.C Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;





- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden İtibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.





İş bu dosyanın duruşma tarihi, 16/04/2026 günü saat: 10:25'tir.