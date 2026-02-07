Giriş Tarihi: 07.02.2026 00:01
T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2026/2 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mahallesi
ADA NO: 555 Ada
PARSEL NO : 33 Parsel (eski parsel no:30)
VASFI : Tarla
MALİKLERİN ADI VE SOYADI :
1-Yusuf Ağu
2-Emine Oruç
3-Meliha Polat
4-Sevim Çiftlik
5-Ahmet Ağu
6-Nihal Ölçer
7-Pamuş Yaşar
8-Semiha Kaya
9-Ali İhsan Ağu
10-Ayten Ağu
11-Ayşe Estim
12-Fatma Demirkapılar
13-Beyazıt Uzuner
14-Serdar Uzuner
15-Hüdaverdi Kantaş
16-Fikret Kantaş
17-Hakan Kantaş
18-Ayşe Kantaş
19-Firdes Özlü
20-Murat Özlü
21-Mürüvvet Yılmaz
22-Saynur Özlü
23-Ozan Özlü
24-Deniz Özlü
25-Fatma Özlü
26-Levent Özlü
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :Kırklareli Belediyesi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Yukarıda cinsi ve niteliği yazılı taşınmaza ilişkin Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafında yukarıda belirtilen davalılar aleyhine, 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesine göre Mahkememize bedel tespiti ve tescili davası açılmakla;
-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,
-Açılacak davalarda husumetin Kırklareli Belediye Başkanlığına yöneltileceği,
-30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahkemeye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin T.C Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;
- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden İtibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
İş bu dosyanın duruşma tarihi, 16/04/2026 günü saat: 10:25'tir.
26.01.2026
ilangovtr
Basın No: ILN02394484