T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 07.02.2026 00:01

ESAS NO :
2026/2 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mahallesi

ADA NO: 555 Ada

PARSEL NO : 33 Parsel (eski parsel no:30)

VASFI : Tarla

MALİKLERİN ADI VE SOYADI :

1-Yusuf Ağu

2-Emine Oruç

3-Meliha Polat

4-Sevim Çiftlik

5-Ahmet Ağu

6-Nihal Ölçer

7-Pamuş Yaşar

8-Semiha Kaya

9-Ali İhsan Ağu

10-Ayten Ağu

11-Ayşe Estim

12-Fatma Demirkapılar

13-Beyazıt Uzuner

14-Serdar Uzuner

15-Hüdaverdi Kantaş

16-Fikret Kantaş

17-Hakan Kantaş

18-Ayşe Kantaş

19-Firdes Özlü

20-Murat Özlü

21-Mürüvvet Yılmaz

22-Saynur Özlü

23-Ozan Özlü

24-Deniz Özlü

25-Fatma Özlü

26-Levent Özlü

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :Kırklareli Belediyesi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Yukarıda cinsi ve niteliği yazılı taşınmaza ilişkin Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafında yukarıda belirtilen davalılar aleyhine, 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesine göre Mahkememize bedel tespiti ve tescili davası açılmakla;

-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,

-Açılacak davalarda husumetin Kırklareli Belediye Başkanlığına yöneltileceği,

-30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahkemeye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin T.C Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;

- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden İtibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

İş bu dosyanın duruşma tarihi, 16/04/2026 günü saat: 10:25'tir.
26.01.2026
