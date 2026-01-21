T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/324





DAVALI : ÖMER TEMİZ :Bağlıca Mah.Ulupınar Cad. No:62C İç Kapı No:15 Etimesgut/ ANKARA





Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından;





Dava konusu; Kırklareli 1.Asliye Ceza Mahkemesi'ne ait 2012/406 E - 2014/636 K sayılı dosyasında Kırklareli Adli Emanetin 2012/218 sırasında kayıtlı 150 leva ve 1750 Romen Ley'in sahibi Ruhi Toprak'a iadesine karar verildiği, Kırklareli Adli Emanet Memurluğunda yapılan denetimler sonucunda söz konusu emanetlerin kayıp olduğunun tespit edilmesi nedeniyle emanetlerin şahsa iadesinin yapılamadığı, söz konusu emanetlerin bedeli sorumlu memurlara rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla hazineden bütçenin ''03.4 diğer yasal giderler'' kaleminden temin edilmekle, hazine tarafından ödenen 4.918,10 TL'nin rızaen ödeme yapmayan davalılar Muhammed Murat Salman'dan 983,62 TL, Eşref Çağdaş Bal'dan 983,62 TL, Ömer Temiz'den 983,62 TL, Osman Bekmezci'den 983,62 TL ve Mustafa Kapıcı'dan 983,62 TL olmak üzere 16/01/2025 ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizleri ile birlikte davalılardan rücuen tahsiline karar verilmesi talepli dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğine karar verilmiştir.





7201 Sayılı Kanunun 31/1 maddesi gereğince iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacaktır.



