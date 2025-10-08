Yeni Şafak
T.C. KIRKLARELİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 08.10.2025 00:01

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)tarafından4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesine göre Mahkememizebedel tespiti ve tescili davası açılmakla; -Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)'ne yöneltileceği,

-30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahkemeye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin T.C Ziraat Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;

- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden İtibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
Esas No
İl/İlçe
Köy/Ada/Parsel
Taşınmazın Toplam

Yüzölçümü
Kamulaştırılması istenen alan
Malikler
2025/219
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı,1505 parsel804,00m²680,02m² irtifak alanı
Salih AKDOĞAN

İsmigül AKDOĞAN

Rahime AKDOĞAN

Hasan NİZAMOĞLU

Sevim NALBANT
2025/220
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı,1908 parsel18.500,00m²3.399,39m² irtifak alanıHasret GÖNTÜRK
2025/221
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı,2355 parsel46.600,00m²
6.677,74m² irtifak alanı,

169,00m²'lik pilon yeri
Fikret UĞUR
2025/222
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı,2450 parsel4.850,00m²
2.082,14m² irtifak alanı,

4,71m²'lik pilon yeri
Veysel KAYA
2025/223
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı,7360 parsel13.825,00m²4.506,99m² irtifak alanı
Emin KAMAY

Ayşe BERBERLER

Sevil ALTINTOP
2025/224
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı, 7608 parsel6.800,00m²89,55m² irtifak alanı
Kadriye METE

Nebahat BATTAL

Emine KARAGÖZ

Şükrü METE
2025/225
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı, 1152 parsel

Kavaklı, 1153 parsel

Kavaklı, 1154 parsel

Kavaklı, 1155 parsel
22.950,00m²

15.000,00m²

11.800,00m²

13.450,00m²
2.182,58m² irtifak alanı-121,00m² pilon yeri

1.718,11m² irtifak alanı

1.255,54m² irtifak alanı

1.849,97m² irtifak alanı
Kırklar Yapı Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2025/226
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı, 1156 parsel

Kavaklı, 1157 parsel

Kavaklı, 9423 parsel

Kavaklı, 9425 parsel
10.850,00m²

16.450,00m²

7.903,55m²

10.555,11m²
1704,64m² irtifak alanı

2.354,04m² irtifak alanı

421,78m² irtifak alanı

4.079,76m² irtifak alanı-211,32m²pilon yeri
Kırklar Yapı Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2025/227
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı, 1149 parsel

Kavaklı, 1220 parsel

Kavaklı, 1151 parsel
34.400,00m²

19.550,00m²

28.550,00m²
208,56m² irtifak alanı

85,21m² irtifak alanı

2.856,61m² irtifak alanı
Kırklar Yapı Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2025/228
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Karahıdır, 662 ada 23 parsel15.000,00m²539,82m² irtifak alanı
Ercan BECER

Vildan BECER
2025/229Kırklareli İli Merkez İlçesiKarahıdır, 662 ada 36 parsel18.209,00m²4.921,53m² irtifak alanı
Faruk BAĞCI

Bedriye BAĞCI

Emin BAĞCI

Nesrin BAĞCI
2025/230
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı,4471 parsel5.100,00m²91,38m² irtifak alanıOrhan KIZILKAYA
2025/231
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı,4608 parsel4.050,00m²1.428,66m² irtifak alanıAhmet ALBAYRAK
2025/232
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı,4628 parsel8.650,00m²3.109,04m² irtifak alanıYetkin DÖNMEZ
2025/233
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı,4631 parsel

Kavaklı,5173 parsel
6.650,00m²

7.400,00m²
199,41m² irtifak alanı

3.498,50m²'lik irtifak alanı
Nazmi TOSUNER
2025/234
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı,5259 parsel

Kavaklı,5260 parsel

Kavaklı,5312 parsel
21.100,00 m²

8.900,00m²

16.900,00m²
3790,89m² irtifak alanı

885,66m² İrtifak alanı

4.049,79m² irtifak alanı-121,00m² pilon yeri
Havva DEMİRBİLEK
2025/235
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı,7877 parsel1.985,00m²
220,14m² irtifak alanı,

42,02m²'lik pilon yeri
Ahmet GÜRSEL
2025/236
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı,8402 parsel32.149,00m²
5.766,97m² irtifak alanı,

100,00m²'lik pilon yeri
Fikret UĞUR
2025/237
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı,3918 parsel3.500,00m²1.513,42m² irtifak alanı
Bahar DİNDAR

Müzeyyen BELER

Pınar TIKILI

Selin AYDOĞAN

Sinem KARYÜREK

Kıymet KISASÖZ
2025/238
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı,4364 parsel7.950,00m²
2.421,19m² irtifak alanı,

100,00m²'lik pilon yeri
Necmiye GÖKALP

Gökhan GÖKALP

Hakan GÖKALP
2025/239
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı,4379 parsel21.300,00m²
3.324,67m² irtifak alanı,

100,00m²'lik pilon yeri
Fikret UĞUR
2025/240
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı,4433 parsel6.150,00m²1.120,31m² irtifak alanıİrfan ELMAS
2025/241
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Kavaklı,4463 parsel5.600,00m²120,92m² irtifak alanıMustafa TERZİOĞLU
2025/242
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Camikebir Mah.,359 ada,7 parsel35.660,00m²5.522,84m² irtifak alanıGüldane DERUN
2025/243
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Camikebir Mah., 745 ada, 6 parsel3.212,00m²338,09m² irtifak alanıSebahattin ÖZÜN
2025/244
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Karahıdır Köyü,662 ada,26 parsel17.850,00m²3.654,90m² irtifak alanı
Ali (Salim Babası)

Ayşegül ÖZDEMİR

Erkut GÜVEN

Fatma ATEŞ

Fatma ÖZDEMİR

Gönül ÖZDEMİR

Hale GİDER

Hülya ŞERBETÇİ

Halil AVCI

Hasan ÖZDEMİR

Hayri ÖZDEMİR

Kafiye GÜNYELİ

Münevver MIZIKACI

Müşerref CEYLAN

Nazmiye (Recep kızı)

Nermin ERDİNÇ

Osman AVCI

Penbe (Recep kızı)

Rukuş (Salim karısı)

Salim (Ali oğlu)

Sebahat GÜNAYDIN

Semra AVCI

Seyhan ÖZDEMİR

Seyit ( Salim oğlu)

Songül ÖZDEMİR

Tuncay ÇALIŞAN

Ümit AVCI

Yaşar CALP

Zeki ÖZDEMİR

Zeynep ( Salim karısı)
2025/245
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Koyunbaba Köyü,1779 parsel15.700,00m²
402,83m² irtifak alanı,

8.92m²'lik direk yeri
Ahmet Atilla GENÇOĞLU

Ali GENÇOĞLU

Ali Rıza ÖZKAN

Betül BengüGENÇOĞLU

Burcu KÖKÇÜ

Cengiz KARAGÖZOĞLU

Emel ÇAKIR

Emel MUZİKACI

Engin KARAGÖZOĞLU

Enver AKPINAR

Fatma TOPÇU

Fuat ÖZKAN

Gökay AKPINAR

Gürsel KARAGÖZOĞLU

Hatice ÖZKAN

Hayrullah ÇİNAR

Kemal KARAGÖZOĞLU

Neslihan Şule MERMER

Nihat ÖZKAN

Nural USLU

Nuray IŞIK

Sibel ŞEN

Yalçın ÇİNAR

Yalçın ÖZKAN

Yasemin UPRAK

Yasin ÇİNAR

Yaşar ÖZKAN

Zeynep Sedef İLERİ
2025/246
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Koyunbaba,1783 parsel22.900,00m²1.162,71m² irtifak alanıMuzaffer MERCAN
2025/247
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Koyunbaba,2030 parsel21.600,00m²
4.517,71m² irtifak alanı,

144,00m²'lik pilon yeri
Lala Otelcilik İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi
2025/248
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Koyunbaba,3383 parsel23.100,00m²
2.694,36m² irtifak alanı,

160,08m²'lik direk yeri
Burcu KÖKÇÜ

Emel ÇAKIR

Emel MUZİKACI

Enver AKPINAR

Fatma TOPÇU

Fuat ÖZKAN

Gökay AKPINAR

Hayrullah ÇİNAR

Nihat ÖZKAN

Nuray IŞIK

Sibel ŞEN

Yalçın ÇİNAR

Yalçın ÖZKAN

Yasemin UPRAK

Yasin ÇİNAR

Yaşar ÖZKAN

Zeynep Sedef İLERİ
2025/249
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Eriklice, 779 parsel9.100,00m²2.420,60m² irtifak alanıHülya EMİR
2025/250
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Eriklice, 478 parsel29.800,00m²
4.409,39m² irtifak alanı,

169,00m²pilon yeri
Sevim ERSEÇKİN
2025/251
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Eriklice, 905 parsel4.600,00m²364,14m² irtifak alanıAbdurrahman MARDİN
2025/252
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Eriklice, 941 parsel5.500,00m²4.022,95m² irtifak alanı
Bircan AKDENİZ

Ercan TEPELİ

Nazife TEPELİ
2025/253
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Eriklice, 975parsel

Eriklice,1061 parsel

Eriklice, 771 parsel
11.600,00m²

14.550,00m²

6.200,00m²
3.595,77m² irtifak alanı,215,05m² pilon yeri

2.386,83m² irtifak alanı

1.496,45m² irtifak alanı,167,82m² pilon yeri
Burcu KIZILDAĞ

Duygu KIZILDAĞ GÜL

Fatma KIZILDAĞ

Gizem KIZILDAĞ

Müzeyyen ÖZTEKİN

Nail KIZILDAĞ

Nazmi KIZILDAĞ

Nuran DALBOY
2025/254
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Eriklice, 1065parsel13.400,00m²984,37m² irtifak alanı
Baise ORUÇ

Berrin ALTINTEL

Besime (Adil kızı)

Fatma AKYOL

Güner KAYHAN

Güngör KAHYAOĞLU

Melihat KAFALAR

Nebahat DAĞAL

Nermin VARIŞLI

Nesrin SOYPAK

Neşe ÇAĞLAR

Nurdeniz YÜRÜK

Onur YALIN

Özgür YALIN

Perihan AGİ

Belgin ORUÇ

Hasan KAHYAOĞLU

Merdane KAHYAOĞLU

Salih KAHYAOĞLU

Süleyman KAHYAOĞLU

Şükriye KOLSO
2025/255
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Eriklice, 1095 parsel12.700,00m²251,06m² irtifak alanı
Nurettin ÖZTÜRK

( Halim kızı )

Naile ÖZTÜRK

Bahriye (Nurettin kızı)

Nefise (Nurettin kızı)

Esma (Nurettin kızı)
2025/256
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Karahıdır Mah., 659 ada,64 parsel21.821,00m²4.317,63m² irtifak alanı
Hasan ULUDAĞ

( Süleyman oğlu)

Emine

( Hasan Karısı)

Mücahit ULUDAĞ

Refik ULUDAĞ
2025/257
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Camikebir Mah., 348 ada, 1 parsel8.199,00m²779,68m² irtifak alanı
Ayşe (Mümin Kızı)

Esin KÜÇÜKYÖRÜK

Kadir AVCIBAŞI

Nesrin PEKER
2025/258
Kırklareli İli

Merkez İlçesi
Camikebir Mah., 348 ada,42 parsel71.315,77m²
6.676,39m² irtifak alanı,

144,00m²pilon yeri
Erdinç KARABABA
Basın No: ILN02308107