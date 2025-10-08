Giriş Tarihi: 08.10.2025 00:01
T.C. KIRKLARELİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)tarafından4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesine göre Mahkememizebedel tespiti ve tescili davası açılmakla; -Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)'ne yöneltileceği,
-30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahkemeye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin T.C Ziraat Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;
- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden İtibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
Esas No
İl/İlçe
Köy/Ada/Parsel
Taşınmazın Toplam
Yüzölçümü
Kamulaştırılması istenen alan
Malikler
|2025/219
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Kavaklı,1505 parsel
|804,00m²
|680,02m² irtifak alanı
Salih AKDOĞAN
İsmigül AKDOĞAN
Rahime AKDOĞAN
Hasan NİZAMOĞLU
Sevim NALBANT
|2025/220
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Kavaklı,1908 parsel
|18.500,00m²
|3.399,39m² irtifak alanı
|Hasret GÖNTÜRK
|2025/221
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Kavaklı,2355 parsel
|46.600,00m²
6.677,74m² irtifak alanı,
169,00m²'lik pilon yeri
|Fikret UĞUR
|2025/222
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Kavaklı,2450 parsel
|4.850,00m²
2.082,14m² irtifak alanı,
4,71m²'lik pilon yeri
|Veysel KAYA
|2025/223
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Kavaklı,7360 parsel
|13.825,00m²
|4.506,99m² irtifak alanı
Emin KAMAY
Ayşe BERBERLER
Sevil ALTINTOP
|2025/224
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Kavaklı, 7608 parsel
|6.800,00m²
|89,55m² irtifak alanı
Kadriye METE
Nebahat BATTAL
Emine KARAGÖZ
Şükrü METE
|2025/225
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
Kavaklı, 1152 parsel
Kavaklı, 1153 parsel
Kavaklı, 1154 parsel
Kavaklı, 1155 parsel
22.950,00m²
15.000,00m²
11.800,00m²
13.450,00m²
2.182,58m² irtifak alanı-121,00m² pilon yeri
1.718,11m² irtifak alanı
1.255,54m² irtifak alanı
1.849,97m² irtifak alanı
|Kırklar Yapı Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
|2025/226
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
Kavaklı, 1156 parsel
Kavaklı, 1157 parsel
Kavaklı, 9423 parsel
Kavaklı, 9425 parsel
10.850,00m²
16.450,00m²
7.903,55m²
10.555,11m²
1704,64m² irtifak alanı
2.354,04m² irtifak alanı
421,78m² irtifak alanı
4.079,76m² irtifak alanı-211,32m²pilon yeri
|Kırklar Yapı Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
|2025/227
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
Kavaklı, 1149 parsel
Kavaklı, 1220 parsel
Kavaklı, 1151 parsel
34.400,00m²
19.550,00m²
28.550,00m²
208,56m² irtifak alanı
85,21m² irtifak alanı
2.856,61m² irtifak alanı
|Kırklar Yapı Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
|2025/228
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Karahıdır, 662 ada 23 parsel
|15.000,00m²
|539,82m² irtifak alanı
Ercan BECER
Vildan BECER
|2025/229
|Kırklareli İli Merkez İlçesi
|Karahıdır, 662 ada 36 parsel
|18.209,00m²
|4.921,53m² irtifak alanı
Faruk BAĞCI
Bedriye BAĞCI
Emin BAĞCI
Nesrin BAĞCI
|2025/230
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Kavaklı,4471 parsel
|5.100,00m²
|91,38m² irtifak alanı
|Orhan KIZILKAYA
|2025/231
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Kavaklı,4608 parsel
|4.050,00m²
|1.428,66m² irtifak alanı
|Ahmet ALBAYRAK
|2025/232
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Kavaklı,4628 parsel
|8.650,00m²
|3.109,04m² irtifak alanı
|Yetkin DÖNMEZ
|2025/233
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
Kavaklı,4631 parsel
Kavaklı,5173 parsel
6.650,00m²
7.400,00m²
199,41m² irtifak alanı
3.498,50m²'lik irtifak alanı
|Nazmi TOSUNER
|2025/234
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
Kavaklı,5259 parsel
Kavaklı,5260 parsel
Kavaklı,5312 parsel
21.100,00 m²
8.900,00m²
16.900,00m²
3790,89m² irtifak alanı
885,66m² İrtifak alanı
4.049,79m² irtifak alanı-121,00m² pilon yeri
|Havva DEMİRBİLEK
|2025/235
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Kavaklı,7877 parsel
|1.985,00m²
220,14m² irtifak alanı,
42,02m²'lik pilon yeri
|Ahmet GÜRSEL
|2025/236
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Kavaklı,8402 parsel
|32.149,00m²
5.766,97m² irtifak alanı,
100,00m²'lik pilon yeri
|Fikret UĞUR
|2025/237
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Kavaklı,3918 parsel
|3.500,00m²
|1.513,42m² irtifak alanı
Bahar DİNDAR
Müzeyyen BELER
Pınar TIKILI
Selin AYDOĞAN
Sinem KARYÜREK
Kıymet KISASÖZ
|2025/238
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Kavaklı,4364 parsel
|7.950,00m²
2.421,19m² irtifak alanı,
100,00m²'lik pilon yeri
Necmiye GÖKALP
Gökhan GÖKALP
Hakan GÖKALP
|2025/239
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Kavaklı,4379 parsel
|21.300,00m²
3.324,67m² irtifak alanı,
100,00m²'lik pilon yeri
|Fikret UĞUR
|2025/240
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Kavaklı,4433 parsel
|6.150,00m²
|1.120,31m² irtifak alanı
|İrfan ELMAS
|2025/241
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Kavaklı,4463 parsel
|5.600,00m²
|120,92m² irtifak alanı
|Mustafa TERZİOĞLU
|2025/242
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Camikebir Mah.,359 ada,7 parsel
|35.660,00m²
|5.522,84m² irtifak alanı
|Güldane DERUN
|2025/243
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Camikebir Mah., 745 ada, 6 parsel
|3.212,00m²
|338,09m² irtifak alanı
|Sebahattin ÖZÜN
|2025/244
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Karahıdır Köyü,662 ada,26 parsel
|17.850,00m²
|3.654,90m² irtifak alanı
Ali (Salim Babası)
Ayşegül ÖZDEMİR
Erkut GÜVEN
Fatma ATEŞ
Fatma ÖZDEMİR
Gönül ÖZDEMİR
Hale GİDER
Hülya ŞERBETÇİ
Halil AVCI
Hasan ÖZDEMİR
Hayri ÖZDEMİR
Kafiye GÜNYELİ
Münevver MIZIKACI
Müşerref CEYLAN
Nazmiye (Recep kızı)
Nermin ERDİNÇ
Osman AVCI
Penbe (Recep kızı)
Rukuş (Salim karısı)
Salim (Ali oğlu)
Sebahat GÜNAYDIN
Semra AVCI
Seyhan ÖZDEMİR
Seyit ( Salim oğlu)
Songül ÖZDEMİR
Tuncay ÇALIŞAN
Ümit AVCI
Yaşar CALP
Zeki ÖZDEMİR
Zeynep ( Salim karısı)
|2025/245
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Koyunbaba Köyü,1779 parsel
|15.700,00m²
402,83m² irtifak alanı,
8.92m²'lik direk yeri
Ahmet Atilla GENÇOĞLU
Ali GENÇOĞLU
Ali Rıza ÖZKAN
Betül BengüGENÇOĞLU
Burcu KÖKÇÜ
Cengiz KARAGÖZOĞLU
Emel ÇAKIR
Emel MUZİKACI
Engin KARAGÖZOĞLU
Enver AKPINAR
Fatma TOPÇU
Fuat ÖZKAN
Gökay AKPINAR
Gürsel KARAGÖZOĞLU
Hatice ÖZKAN
Hayrullah ÇİNAR
Kemal KARAGÖZOĞLU
Neslihan Şule MERMER
Nihat ÖZKAN
Nural USLU
Nuray IŞIK
Sibel ŞEN
Yalçın ÇİNAR
Yalçın ÖZKAN
Yasemin UPRAK
Yasin ÇİNAR
Yaşar ÖZKAN
Zeynep Sedef İLERİ
|2025/246
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Koyunbaba,1783 parsel
|22.900,00m²
|1.162,71m² irtifak alanı
|Muzaffer MERCAN
|2025/247
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Koyunbaba,2030 parsel
|21.600,00m²
4.517,71m² irtifak alanı,
144,00m²'lik pilon yeri
|Lala Otelcilik İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi
|2025/248
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Koyunbaba,3383 parsel
|23.100,00m²
2.694,36m² irtifak alanı,
160,08m²'lik direk yeri
Burcu KÖKÇÜ
Emel ÇAKIR
Emel MUZİKACI
Enver AKPINAR
Fatma TOPÇU
Fuat ÖZKAN
Gökay AKPINAR
Hayrullah ÇİNAR
Nihat ÖZKAN
Nuray IŞIK
Sibel ŞEN
Yalçın ÇİNAR
Yalçın ÖZKAN
Yasemin UPRAK
Yasin ÇİNAR
Yaşar ÖZKAN
Zeynep Sedef İLERİ
|2025/249
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Eriklice, 779 parsel
|9.100,00m²
|2.420,60m² irtifak alanı
|Hülya EMİR
|2025/250
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Eriklice, 478 parsel
|29.800,00m²
4.409,39m² irtifak alanı,
169,00m²pilon yeri
|Sevim ERSEÇKİN
|2025/251
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Eriklice, 905 parsel
|4.600,00m²
|364,14m² irtifak alanı
|Abdurrahman MARDİN
|2025/252
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Eriklice, 941 parsel
|5.500,00m²
|4.022,95m² irtifak alanı
Bircan AKDENİZ
Ercan TEPELİ
Nazife TEPELİ
|2025/253
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
Eriklice, 975parsel
Eriklice,1061 parsel
Eriklice, 771 parsel
11.600,00m²
14.550,00m²
6.200,00m²
3.595,77m² irtifak alanı,215,05m² pilon yeri
2.386,83m² irtifak alanı
1.496,45m² irtifak alanı,167,82m² pilon yeri
Burcu KIZILDAĞ
Duygu KIZILDAĞ GÜL
Fatma KIZILDAĞ
Gizem KIZILDAĞ
Müzeyyen ÖZTEKİN
Nail KIZILDAĞ
Nazmi KIZILDAĞ
Nuran DALBOY
|2025/254
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Eriklice, 1065parsel
|13.400,00m²
|984,37m² irtifak alanı
Baise ORUÇ
Berrin ALTINTEL
Besime (Adil kızı)
Fatma AKYOL
Güner KAYHAN
Güngör KAHYAOĞLU
Melihat KAFALAR
Nebahat DAĞAL
Nermin VARIŞLI
Nesrin SOYPAK
Neşe ÇAĞLAR
Nurdeniz YÜRÜK
Onur YALIN
Özgür YALIN
Perihan AGİ
Belgin ORUÇ
Hasan KAHYAOĞLU
Merdane KAHYAOĞLU
Salih KAHYAOĞLU
Süleyman KAHYAOĞLU
Şükriye KOLSO
|2025/255
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Eriklice, 1095 parsel
|12.700,00m²
|251,06m² irtifak alanı
Nurettin ÖZTÜRK
( Halim kızı )
Naile ÖZTÜRK
Bahriye (Nurettin kızı)
Nefise (Nurettin kızı)
Esma (Nurettin kızı)
|2025/256
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Karahıdır Mah., 659 ada,64 parsel
|21.821,00m²
|4.317,63m² irtifak alanı
Hasan ULUDAĞ
( Süleyman oğlu)
Emine
( Hasan Karısı)
Mücahit ULUDAĞ
Refik ULUDAĞ
|2025/257
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Camikebir Mah., 348 ada, 1 parsel
|8.199,00m²
|779,68m² irtifak alanı
Ayşe (Mümin Kızı)
Esin KÜÇÜKYÖRÜK
Kadir AVCIBAŞI
Nesrin PEKER
|2025/258
Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Camikebir Mah., 348 ada,42 parsel
|71.315,77m²
6.676,39m² irtifak alanı,
144,00m²pilon yeri
|Erdinç KARABABA
