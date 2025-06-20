T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

HİSSEDAR İBRAHİM YILMAZ-T.C. 273*****884





Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/303 Esas, 2023/1358 karar sayılı ilamı gereğince, Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kuşdilli Mahallesi 5828 ada 4 parsel sayılı taşınmazların ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.





Satış Memurluğumuzca bilirkişi marifetiyle yapılan kıymet takdirinde; Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kuşdilli Mahallesi 5828 ada 4 parsel sayılı taşınmazın değerinin 4.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir.





Hissedar T.C.

273*****884