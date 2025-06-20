Giriş Tarihi: 20.06.2025 00:01
T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
ESAS SAYISI : 2024/71 Ort. Gid. Satış
HİSSEDAR İBRAHİM YILMAZ-T.C. 273*****884
Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/303 Esas, 2023/1358 karar sayılı ilamı gereğince, Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kuşdilli Mahallesi 5828 ada 4 parsel sayılı taşınmazların ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.
Satış Memurluğumuzca bilirkişi marifetiyle yapılan kıymet takdirinde; Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kuşdilli Mahallesi 5828 ada 4 parsel sayılı taşınmazın değerinin 4.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
Hissedar T.C.
273*****884
kimlik numaralı İbrahim Hakkı oğlu 1986 doğumlu İBRAHİM YILMAZ'ın adresinin tespit edilememesi nedeniyle tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de tüm araştırmalara rağmen bulunamamış olduğundan bilirkişi raporuna ait tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kuşdilli Mahallesi 5828 ada 4 parsel sayılı taşınmazın değeri 4.000.000,00 TL olan bilirkişi raporunun Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/06/2025
Basın No:ILN02243807
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