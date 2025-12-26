Giriş Tarihi: 26.12.2025 00:01
T.C. KOCAELİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2025/17
DAVALI
:
İBRAHİM UYGUÇ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Kurum Zararı Nedeniyle Alacak davasında;
Duruşma Günü: 11/02/2026 günü saat:11:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
