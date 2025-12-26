Giriş Tarihi: 26.12.2025 00:01
T.C. KONYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/254 Esas
İLANDIR
Konu
: Gaiplik 2. İlanı
Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile davalı Hülya Şevik arasında mahkememizde görülmekte olan Vakıflar Kanunu 17. Maddesi gereğince gaiplik kararı verilmesi ve tapu iptali ve tescil davasında verilen ara karar gereğince, Açılan dava TMK 588. Ve devamı naddeleri kapsamında, "Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yöneltilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, hazinenin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir." davası nedeniyle; Konya ili, Karatay ilçesi Akçeşme mh. Tapuda 34728 ada 2 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından Kahve İsmail kızı Ayişe'ye kayyım olarak atandığı, TMK 588. Maddesi gereğince kayyım tayin edilen kişilerin mal varlığının on yıllık yönetim süresi dolmuş ve bugüne kadar hiçbir hak sahibi ortaya çıkmamıştır. Kahve İsmail kızı Ayişe'nin hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K. 33. Maddesi hükümleri gereğince iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren ALTI AY (6) içinde mahkememizin 2024/403 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.
