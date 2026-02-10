Giriş Tarihi: 10.02.2026 00:01
T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ
Sayı :2024/458 Esas
İLAN METNİ
Konu :
DAVALI :
Muhammed CALİG - ***76012***- FARİS ve MESERRE oğlu, 01/01/1992 doğumlu
Davacı ,
AYE ALİ AĞA ile Davalı , MUHAMMED CALİG arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasının duruşması 10/03/2026 günü saat 14:00'e bırakılmış olup, mahkememiz dosyasına sunulan 02/02/2026 tarihli sosyal inceleme raporunda ''Her ne kadar davalı ile görüşülememiş olsa da sayılan gerekçeler, yapılan mesleki görüşmeler, sosyal incelemede edinilen gözlemler ve çocukların resmi işlemlerinde sorun yaşamamaları adına müşterek çocuklar Hacer CALİG (2014), Faris CALİG (2016) ve Yusuf CALİG (2019) 'ın velayetlerinin davacı anne Aye CALİG'e verilmesinin çocukların üstün yararı ve esenliğine olacağı kaanati oluştuğu'' bildirildiğinden; sosyal inceleme raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
