T.C. KONYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Konya ili Ahırlı ilçesi nüfusa kayıtlı Ömer ve Havva oğlu, 22/11/1985 doğumlu, 232******** TC kimlik numaralı, 26/02/2025 tarihinde vefat eden müteveffa Mehmet AK'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve Konya 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/569 Esas, 2025/1301 Karar sayılı ilamı ile TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesi kararı verilmiş olduğu.



