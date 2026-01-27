Giriş Tarihi: 27.01.2026 00:01
T.C. KONYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :
2026/5 Tereke Satış
İ L A N
Konya ili Ahırlı ilçesi nüfusa kayıtlı Ömer ve Havva oğlu, 22/11/1985 doğumlu, 232******** TC kimlik numaralı, 26/02/2025 tarihinde vefat eden müteveffa Mehmet AK'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve Konya 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/569 Esas, 2025/1301 Karar sayılı ilamı ile TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesi kararı verilmiş olduğu.
Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize (Tasfiye Memurluğu) müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02386015