T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DAVALI : ÜMRAN ŞAKRAKDİL - T.C. 24625678314





DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ : 08/10/2025 - 10:05





Mahkememize açılan ve görülmekte olan Tereke davası nedeniyle;





Müteveffa Ufuk Erkuş'tan intikal eden tereke parasının teslimi için adresinize çıkartılan tebligatlardan bir netice alınamadığından ihbar dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.



