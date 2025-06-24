Giriş Tarihi: 24.06.2025 00:01
T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/25 Tereke
İLAN
DAVALI : ÜMRAN ŞAKRAKDİL - T.C. 24625678314
DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ : 08/10/2025 - 10:05
Mahkememize açılan ve görülmekte olan Tereke davası nedeniyle;
Müteveffa Ufuk Erkuş'tan intikal eden tereke parasının teslimi için adresinize çıkartılan tebligatlardan bir netice alınamadığından ihbar dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
İş bu ilan ihbar dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren Müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ (ilan) ve ihtar olunur.
Basın No:ILN02244533
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