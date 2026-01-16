Giriş Tarihi: 16.01.2026 00:01
T.C. KONYA 6. AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2024/1537
DAVALI
:
ALİ KAPLAN Bedir Mah. Tebliğ Sk.28/3Selçuklu Konya Selçuklu/ KONYA
Davacı HAMİDE KAPLAN tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizin 07/01/2026 tarihli ön inceleme tensip tutanağı 4 nolu ara kararı uyarınca tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına dair karar verilmiş olup;
Duruşma Günü: 26/03/2026 günü saat 10:30'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.
