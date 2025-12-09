Giriş Tarihi: 09.12.2025 00:01
T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2023/321 Esas
DAVALI
:
AICHA CHAKER - Selçuklu/ KONYA
İlyas İNCİ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında; dava dilekçesinin ve duruşma zaptının ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla;
Tarafların boşanmalarına dair açılan davada ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içinde varsa savunma ve cevap dilekçenizi mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği, tahkikat ve sözlü yargılama duruşma günü ve saati olan
04/05/2026 günü saat 09:45'
de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, aksi takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi ) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02351615