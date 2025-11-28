T.C. KONYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememiz 2024/350 Esas, 2025/148 Karar sayılı dosyasında davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Konya İli, Selçuklu İlçesi, Dokuz Mah., 43041 ada 2 nolu parsel sayılı taşınmazın mahkemece kamulaştırma bedelinin tespiti ve peşin ödenmesi karşılığında Tedaş adına tesciline ilişkin dava açıldığı, dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarının incelemesinde taşınmazın önce kamulaştırma amacıyla ifraz işlemiyle 12-13 parsel, daha sonra toplulaştırma işlemiyle 19-22 parsel olduğu, 11/04/2025 tarihli celsede Konya İli, Selçuklu İlçesi, Dokuz Mah., (Köyü) 43041 ada, 22 nolu parsel sayılı taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının İptali ile tüm takyidatlardan ari olarak davacı Tedaş adına kayıt ve tesciline karar verildiği, Konya İli, Selçuklu İlçesi, Dokuz Mah., (Köyü) 43041 ada, 19 nolu parsel sayılı taşınmazın davacı Tedaş lehine daimi irtifak hakkı tesisi ile tapuya tesciline karar verildiği, kamulaştırma bedelinin toplam 65.182,40 TL olduğu, davalı Resul Akin'e hissesine düşen kamulaştırma bedelinin 17.777,02 TL olduğu, davacı vekilinin 04/10/2025 havale tarihli dilekçesi ile işbu kararın istinaf edildiği ilanının 308***094 TC. Kimlik numaralı 1967 d.lu, Resul Akin'e, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.