T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/268 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI









KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Şuyulandırma Mahallesi





ADA NO

:

1253





PARSEL NO

:

3





VASFI

:

Arsa





YÜZÖLÇÜMÜ

:

60,46 m2





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

MUSTAFA ATAK, HARUN UZUN





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/268 Esas sayısında dava açılmıştır.



