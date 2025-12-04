Yeni Şafak
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 04.12.2025 00:01

ESAS NO :
2025/268 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI


KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
:
Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Şuyulandırma Mahallesi

ADA NO
:
1253

PARSEL NO
:
3

VASFI
:
Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ
:
60,46 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI
:
MUSTAFA ATAK, HARUN UZUN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/268 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11.11.2025
