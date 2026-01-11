Yeni Şafak
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 11.01.2026 00:01

Sayı
:
2025/934 Esas 19.12.2025


İ L A N

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen YASİN TUNCEL'i gören, bilen, duyan varsa işbu ilan tarihinden itibaren
6 (ALTI) ay içerisinde
ilgililerin mahkememize başvurarak mahkememizin 2025/934 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 4721 sayılı T M.K. 33 mad. gereğince ilan olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 31067152050

ADI SOYADI : YASİN TUNCEL

BABA ADI : DURAN

ANA ADI : DÖNDÜ

DOĞUM TARİHİ : 24/08/1991

DOĞUM YERİ : ZİLE
