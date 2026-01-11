Giriş Tarihi: 11.01.2026 00:01
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı
:
2025/934 Esas 19.12.2025
İ L A N
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen YASİN TUNCEL'i gören, bilen, duyan varsa işbu ilan tarihinden itibaren
6 (ALTI) ay içerisinde
ilgililerin mahkememize başvurarak mahkememizin 2025/934 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 4721 sayılı T M.K. 33 mad. gereğince ilan olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 31067152050
ADI SOYADI : YASİN TUNCEL
BABA ADI : DURAN
ANA ADI : DÖNDÜ
DOĞUM TARİHİ : 24/08/1991
DOĞUM YERİ : ZİLE
