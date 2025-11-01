T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/11 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Ortaklığın açık artırma suretiyle satışının yapılarak giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/11 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen aşağıda yazılı taşınmazların imar durumu :

Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün23.09.2024 tarih veE-68097862-754-221614 sayılı yazısına göre; Avcılar İlçesi, 26 pafta, 11902 parsel sayılı yer, 28/8/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında, ön bahçe: 4.00 m., arka bahçe: 4.00 m., yan bahçe: 3.00 m., İkiz nizam, 4 kat yapılaşma şartlarında kalmakta olup, 'Konut' alanında kalmaktadır ." Denilmektedir





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZIN





Özellikleri :





İstanbul ili Avcılar ilçesi Avcılar Mahallesi 11902 parselde kayıtlı Bodrum Kat1 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Dosya konusu bodrum katta konumlu, 1 no.lu bağımsız bölüm mesken onanlı projede bodrum katta net 45 m2 alanda; 3 oda, mutfak, hol, banyo ve wc hacimlerinden ibarettir. Söz konusu1 no.lu bağımsız bölüm mesken yerinde metruk haldedir. Meskenin kapı, pencereleri ve içerisindeki mutfak dolapları kırılmış olup iç hacimleri kullanılmaz haldedir. Yerinde 1 ve 2 bağımsız bölümler fiilen birleştirilmiştir. Binanın yaşı takriben 47 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır.





Adresi : İstanbul İli Avcılar İlçesi Ambarlı Mahallesi, Bajdar Sokak, Dış Kapı No: 2A(Tapu Kaydında 2 No.Lu Bağımsız Bölüm Dükkan) Bina Köşebaşında Kalmakta, Bir Cephesi Yurdakul Sokağa, Bir Cephesi De Bajdar Sokağa Cephelidir.





Kıymeti : 1.050.000,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



