T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N





DOSYA NO

:

2024/263 Esas





KARAR NO

:

2025/249





Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/03/2025 tarihli kararı ile TCK'nun 86/2 maddesi gereğince 8 ay hapis cezası ile cezalandırılan Uğur Kömür hakkındaki karar ve sanığın istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen bulunamayan müşteki Muhammed ve Rahma kızı, 1989 doğumlu, FILALI NAJOUA'ya tebliğ edilememiştir.





1

- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve sanığın istinaf dilekçesinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,





2