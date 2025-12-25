Giriş Tarihi: 25.12.2025 00:01
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
DOSYA NO
:
2024/263 Esas
KARAR NO
:
2025/249
Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/03/2025 tarihli kararı ile TCK'nun 86/2 maddesi gereğince 8 ay hapis cezası ile cezalandırılan Uğur Kömür hakkındaki karar ve sanığın istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen bulunamayan müşteki Muhammed ve Rahma kızı, 1989 doğumlu, FILALI NAJOUA'ya tebliğ edilememiştir.
1
- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve sanığın istinaf dilekçesinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2
- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.12.2025
