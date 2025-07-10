T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/74863 ESAS





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/74863 ESAS

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





TAŞINMAZIN





Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, KARTALTEPE Mevkii, 358 Ada, 1 Parsel, 28 No'lu Bağımsız Bölüm





Adresi : Başakşehir Mahallesi, Zerdali Çıkmazı Sokak, Başakşehir 1. Etap Konutları Sitesi, D-5 Blok, Başak Apartmanı, No:6, D:28 Başakşehir/ İSTANBUL





Dosyada Bulunan Mevcut Bilirkişi Raporuna Göre: "Anagayrimenkulde 5. Blokta, 6. Kat, 10/3040 arsa paylı, 28 Numaralı MESKEN nitelikli bağımsız bölümdür. Konu taşınmaz, mimari projesine göre, Net:95 m² (Brüt:105 m²) alanda, salon, 3 oda, antre, mutfak, koridor, banyo, wc, 2 adet balkon hacimlerinden ibarettir. 5. Blok (D-5 Blok) bina giriş cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın ön cephesinden, Caddeye bakan şekilde batıya, bina sağ yan cephesinden, güneye olmak üzere çift cephelidir. Taşınmazın dış kapı no’su;28’dir. İç mekânlarında, yaşam hacimlerinin zeminleri, laminat parke kaplama, ıslak hacimlerin zeminleri, seramik kaplamalıdır. Yaşam hacimlerinde, duvarlar, saten boyalı, tavanları, kartonpiyerlidir. Mutfakta, mermeritten imal mutfak tezgâhı, mdf’li malzemeden imal mutfak dolapları mevcuttur. Banyoda, Hilton tipli dolaplı lavabo, klozet ile duş kabini bulunmaktadır. Isıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. Mesken kapısı, çelik, iç kapıları, camlı amerikan tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Taşınmaz, boş olup kimse tarafından kullanılmamaktadır. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur. " denilmiştir.





Arsa Payı : 10/3040





İmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.11.2024 tarihli yazısında; Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, İkitelli-2 Mevkii, 358 Ada, 1 Parsel sayılı yer, bugün itibariyle, 03.06.2011 onay tarihli 1/1000 ölçekli, “İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) Uygulama İmar Planı” kapsamında Konut Alanında kalmakta olup, E:1,50, H:Serbest’dir. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve 70109 sayılı yazısı ile 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. Maddesinde değişiklik yapılmış ve maddenin (b) bendine; “İmar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapılan hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok: Serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle...” hükmü eklendiği belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen yapılacak olan Kanun değişiklikleri ve revizyonları yapılmadan, yapı ruhsatı ve ruhsata esas evraklar (imar durumu, vb. belgeler) düzenlenememektedir. Denilmektedir.





Kıymeti : 5.000.000,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.



