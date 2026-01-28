T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/17130 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :





İmar Durumu:





Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.10.2025 tarihli yazısında; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı İstasyon Mahallesi, 114 ada, 14 Parsel sayılı yer, 22.06.2005-26.02.2018-22.03.2021-20.02.2022-27.07.2025 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan notlarında 1.25. Maddesindeki hükümlere haiz, B-3 (Bitişik nizam, 3 kat) Konut Alanında kalmaktadır. Plan veya plan notlarının 1.49. Maddesinde, “Planda veya plan notlarında 3 kat yapılaşma öngörülen 1.000 m²’den küçük parsellerde, talep edilmesi halinde, mer’i plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların İskân edilmemesi kaydı ile bodrum + zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir.” Parsel, İstanbul Yeni Havalimanı – Halkalı Metro Hattı proje sınırları içerisinde yer almakta olup ruhsatlandırma aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Raylı Sistem Projeler Şube Müdürlüğü’nden görüş alınması gerekmektedir.





Plan Örneği





İstanbul Valiliği, Kadastro Müdürlüğü’nün Plan örneği (Çap) belgesine göre yerine uygundur.





Taşınmazın Konumu





Konu taşınmaz, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İstasyon Mahallesi, 1. Sarıçam Sokak, No:5-15/1, D:1 no’lu bağımsız bölüm daire adresinde, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan Yarımburgaz Caddesine yakın, merkezi konumdadır. Bölgeye ulaşım, Halkalı İstasyon Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge, konut fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Göktürk İlkokulu, taşınmaza yakın konumdaki sosyal yapıdır. Bölgenin altyapısı tamamlanmış olup, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir.





Taşınmazın İncelemesi





Anagayrimenkul; tapu kaydına göre, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Yenidoğan Mevkii, 114 ada, 14 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 1600,25 m² alanlı, kat irtifaklı anataşınmaz ve üzerinde kaliteli malzeme ve işçilikle, betonarme karkas sistemde, ayrık blok nizamlı inşa edilen A ve B Blok binadır. A Blok bina inşası tamamlanmış olup B Blok binanın inşası devam etmektedir. Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde incelediğimiz imar işlem dosyasında bulunan 21.10.2024 tarih 2024/406456 no’lu kat irtifakına esas tadilat onaylı mimari projesine göre, parsel üzerindeki B Blok, 2 bodrum, zemin, 12 normal katlıdır. Taşınmazın bulunduğu binanın, 2. bodrum katında, otopark ile binaya ait ortak alanlar, 1. Bodrum katında, binaya ait ortak alanlar, zemin ve normal katlarında toplamda 75 adet bağımsız bölüm daire mevcuttur. B Blok keşif tarihi itibariyle % 40 kaba inşaat seviyesindedir. Binanın girişi, 1. Sarıçam Sokaktan 4 basamakla ulaşılan binanın ön cephesinden, zemin kat kotundan verilmiştir. Bina dış cephesi, tuğlalıdır. Binada, 1’i yük asansörü olmak üzere 2 adet asansör boşluğu bulunmaktadır. Asansörü eksik imalattır. Binanın dış kapısı, eksik imalattır. Bina içinde, bina girişi ve kat sahanlıklarının zeminleri ile merdiven basamakları, düzeltme betonu atılmış haldedir. Merdiven korkulukları, küpeştesi, eksik imalattır. İşlem dosyasında binaya ait, 21.11.2023 tarih 627 no’lu İlk Yapı Ruhsatı ile 08.11.2024 tarih 693 no’lu Yapı Ruhsatı bulunmaktadır. Bina, ilk Ruhsat alımı itibariyle 2 yaşındadır. B Blok - 1 numaralı bağımsız bölüm daire, onaylı mimari projesine göre, binanın zemin katında, Net:39 m² (Brüt;45 m²) alanda, 1 oda, salon, mutfak nişi, banyo hacimlerinden ibarettir. Taşınmaz, 1+1 nitelikli, salon hacmi içinde açık planlı mutfaklıdır. Taşınmaz, % 49 imalat seviyesindedir. Keşif tarihi itibariyle, taşınmazın tüm iç mekân tüm zeminleri, brüt betonlu haldedir. Duvarlar, sıvasız tuğlalı olup tavanlar, sıvasız brüt betonlu haldedir. Açık planlı Mutfakta, eviye, musluk, mutfak tezgâhı ile banyosunda, batarya, klozet, vs. gibi ekipmanlar eksik imalattır. Taşınmaz içinde, pis ve temiz su gideri, elektrik boru ferşi, elektrik kablo ile ısıtma için altyapı tesisatı için boruların takılması işleri tamamlanmış olup diğer tüm sıhhi, elektrik ve mekanik imalatlar eksiktir. Dış kapısı, iç kapıları ve pencereleri, eksik imalattır. Taşınmazın dış kapı no’su bulunmamaktadır. Taşınmaz, boş olup inşası devam etmektedir. Kimse tarafından kullanılmamaktadır. 1. Sarıçam Sokağına bakan B Blok binanın giriş cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın arka cephesinden, kuzeye, binanın sol yan cephesinden, batıya olmak üzere çift cephelidir. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur. Taşınmazın değerleme işleminde, mevcut imalat seviyesi dikkate alınmıştır.





Adresi : İstasyon Mah. 1. Sarıçam Sok. No: 5-15/1 Daire:1 Küçükçekmece / İSTANBUL





Yüzölçümü : 39 m2





Arsa Payı : 40000/6636000





İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.10.2025 tarihli yazısında; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı İstasyon Mahallesi, 114 ada, 14 Parsel sayılı yer, 22.06.2005-26.02.2018-22.03.2021-20.02.2022-27.07.2025 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan notlarında 1.25. Maddesindeki hükümlere haiz, B-3 (Bitişik nizam, 3 kat) Konut Alanında kalmaktadır. Plan veya plan notlarının 1.49. Maddesinde, “Planda veya plan notlarında 3 kat yapılaşma öngörülen 1.000 m²’den küçük parsellerde, talep edilmesi halinde, mer’i plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların İskân edilmemesi kaydı ile bodrum + zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir.” Parsel, İstanbul Yeni Havalimanı – Halkalı Metro Hattı proje sınırları içerisinde yer almakta olup ruhsatlandırma aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Raylı Sistem Projeler Şube Müdürlüğü’nden görüş alınması gerekmektedir.





Kıymeti : 1.750.000,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.







