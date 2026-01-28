T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2022/1789 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :21.05.2024 tarihli tapu kayıt örneğine göre; İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, M. Kemalpaşa Mevkii, 9193 parsel sayılı, 228,08 m² yüzölçümlü, kat mülkiyetli, 5 Katlı Kargir Apartman ve Arsası nitelikli ana taşınmazda 22/200 arsa paylı, 2. Normal Kat 7 b.b. nolu Mesken’in tam hissesinin A..... C....... adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Tapu kaydında dosya haczi ve çeşitli takyidatlar mevcuttur. Takyidatların detayı dosyasındaki gibidir.





İmar Durumu





Avcılar Belediye Başkanlığının 30.07.2024 tarih E-68097862-310.05.01-213165 sayılı yazısında taşınmazın imar durumu “Söz konusu parsel ; 26/02/2013 onanlı, İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Ön bahçe:3.00 m., arka bahçe: 4.00 m., yan bahçe: 3.00 m., İkiz nizam, 4 Kat yapılaşma şartlarında " Konut " alanında kalmaktadır.” Şeklinde belirtilmiştir.





Hududu ve Sahası





Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.





Taşınmazın Halihazır Durumu





Satışa konu taşınmaz; Üniversite Mahallesi, Lale Sokak, No: 27 D:7 Avcılar İstanbul adresinde yer almaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde bodrum + zemin + 3 normal katlı bina vardır. Binada toplam 8 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Bina dış cephesi ısı yalıtımı üzerine dış cephe boyası ile boyalıdır. Kat sahanlıkları ve basamaklar ise mermer kaplıdır. Bina dış kapısı demir doğrama kapıdır.





2022/1789 TALİMAT Sayfa 2 Satışa konu taşınmaz Zemin kattan sağlanan bina girişine göre 2. Normal kat sol tarafta yer almaktadır. Keşif günü taşınmazın içine girilememiş olup, mimari proje alanları üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Taşınmaz mimari projesine göre salon, 2 oda, mutfak, banyo, antre ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup net ~58 m2, brut ~66 m2 kullanım alanına sahiptir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır





Adresi : Üniversite Mah. Lale Sok. No:27 D:7 Avcılar / İSTANBUL





Yüzölçümü : 58 m2





Arsa Payı : 22/200





İmar Durumu :Var





Kıymeti : 3.000.000,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir







