Giriş Tarihi: 10.07.2026 00:01
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2026/6685 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tradresi üzerinden
2026/6685 TLMT.sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.450.000,00
1
Taşıt
34 NEZ 343 Plakalı , 2025 Model , TOYOTA Marka , COROLLA Tipli , 2ZR3E16292 Motor No'lu , JTNADACB00J037955 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Rengi Beyaz , Otomatik vites
SATIŞA KONU ARAÇ BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;
Araç üzerinde teknik ekipman ve donanımlar olmadan otopark ortamında eldeki imkanlar dahilinde yapılan yüzeysel ve fiziki araç incelemesinde ;Araç motor ve mekanik aksamları incelendiğinde aracın motor şanzıman mekanik aksamları ve diğer bileşenlere bakıldığında bütünlüğünü koruduğu ve bakımlı Hybrıd bir araç olduğu mevcut haliyle çalışmasında vites geçişlerin de gözle görülür herhangi bir sorun bulunmadığı yalnız gerekli test ekipmanları bulunmadığından otopark ortamında eldeki imkanlarla araç üzerinde detaylı elektrik- elektronik fonksiyonel testlerden geçirilerek herhangi bir arıza veya hasar tespiti yapılamamıştır. Araç kaporta ve dış kısımları incelendiğinde dış görsel olarak üst seviyede kondisyonlu bir araç olduğu mevcut haliyle ağır kazalı ve hasarlı kısımların bulunmadığı araç içi bakıldığında araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür herhangi bir eksiklik bulunmadığı araç içinin temiz ve bakımlı olduğu gösterge ekranında aracın 19626 kilometrede olduğu görülmüştür. Aracın bu hali ile bir takım bakım ve kontrol sürecinden sonra tescili kabil olduğu
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 14:59
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:59
08/07/2026
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No:
ILN02506686