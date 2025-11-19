T.C. KURTALAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)





Sayı :2014/321 Esas 12.11.2025





Sayın NOUFA ALKHDEIR





Davacılar , ABDURRAHMAN BİNGÖL, TARIK BİNGÖL ile Davalı , NOUFA ALKHDEIR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;





Müvekkil Abdurrahman ile Suriye uyruklu davalı Noufa, 16.06.2011 tarihinde evlilik yapmışlardır. Müvekkil, bir eş olarak üzerine düsen tüm sorumlulukları yerine getirmesine rağmen, evlilik sonrası davalının müvekkile karsı olumsuz kişiliği ortaya çıkmıştır. Kültür farklılığı, mizaç uyumsuzluğu baş göstermiştir. Davalının asabi ve geçimsiz bir kişiliği vardır. En küçük sorunları bile büyütmüş, kavga ve tartışma ortamı yaratmaya başlamıştır. Müvekkil rahatsızlığı nedeniyle Ankara ilinde tedavi olduğu esnada, davalı; evde kasada bulunan 10.000,00 TL para, ziynet eşyaları ve kişisel eşyalarını da alarak müsterek konutu terk etmiş ve Suriye'de bulunan anne- babasının evine gitmiştir. Müvekkilin tüm teşebbüslerine rağmen müşterek konuta dönmemiştir. Açıklanan nedenler, göz önüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında ; Müvekkilin evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Tarafların BOŞANMALARINA; Yargılama giderleriyle, Avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.





Dava dilekçesine, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, bu süre içinde ilk itirazlarınızı sunmanız, bu süre içerisinde cevap vermeniz imkansız ise yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dilekçede ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. HMK 122,127,128





Bilirkişi raporuna tebliğden itibaren 2 hafta içinde raporda eksik gördüğünüz hususların bilirkişiye tamamlattırılmasını, belirsizlik gösteren hususların bilirkişilerce açıklanmasının sağlanmasını yahut yeni bilirkişi atanmasını talep edebileceğiniz, bu süre içerisinde bilirkişi raporuna karşı talebin hazırlanmasının çok zor veya imkansız olması ya da özel yahut teknik bir çalışmayı gerektirmesi halinde yine 2 haftalık süre içerisinde mahkememize başvurarak 2 haftalık sürenin bitiminden itibaren başlamak, bir defaya mahsus olmak üzere ve iki haftayı geçmemek üzere tarafınıza ek süre verilebileceği ihtar olunur. (HMK 281)





Mahkememizce 19/02/2026 günü saat 09:00'da

yapılacak duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğiniz,



