T.C. KÜTAHYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUDAN

Dosya No : 2025/13 Ort. Gid. Satış Hissedar : Ömer KAHRAMAN (TC:436*****300)

İLAN





Memurluğumuz dosyasında satışa konu taşınmazların kıymet takdirinin belirlenmesine yönelik 28/04/2025 tarihinde gerçekleştirilen keşif işlemine yönelik tanzim edilen bilirkişi raporuna göre;





"Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yoncalı Mahallesi, 330 ada 15 parsel, Tarla" vasıflı taşınmazın muhammen bedelinin 1.000.000,00 TL, "Kütahya İli, Merkez İlçesi, Dereköy Köyü, 101 ada 59 parsel, Tarla" vasıflı taşınmazın muhammen bedelinin 500.000,00 TL olarak belirlendiğine yönelik işbu ilanın bilirkişi raporunun tebliği yerine geçmek üzere

(bilirkişi raporunun tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açabileceğiniz)