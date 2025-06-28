Giriş Tarihi: 28.06.2025 00:01
T.C. KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO
:
2025/27 Tereke
Kütahya ili Merkez ilçesi Maltepe Mah/köy, cilt no 16, Aile sıra no: 70 sırada nüfusa kayıtlı 02/01/1948 doğumlu 27/12/2023 tarihinde vefat eden müteveffa Celalettin KAFKAS'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedilmiş olup, terekesinin tasfiyesi istenilmiş olmakla;
Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.
Basın No:ILN02249840
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