T.C. KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO

:

2025/27 Tereke





Kütahya ili Merkez ilçesi Maltepe Mah/köy, cilt no 16, Aile sıra no: 70 sırada nüfusa kayıtlı 02/01/1948 doğumlu 27/12/2023 tarihinde vefat eden müteveffa Celalettin KAFKAS'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedilmiş olup, terekesinin tasfiyesi istenilmiş olmakla;



