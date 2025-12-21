T.C. LAPSEKİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2023/26 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :Çanakkale ili Lapseki ilçesi Yeniceköy Köyü İmamoğlu Mevkii 152 ada 16 parsel tapuda tarla vasfında olup 18.566,09m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin yüzeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 7-8 civarında olduğu, toprak sınıfının kumlu-tın olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanılmadığı, üzerinin boş olduğu, bir kısmının üzerinde orman emvali ağaç ve çalıların bulunduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamadığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınamayacağı ve özellikleri itibariyle kuru marjinal tarım arazisi (KTA) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz kadastral yola cephelidir.





Adresi : Yeniceköy Köyü Lapseki/Çanakkale





Yüzölçümü : 18.566,09 m2





İmar Durumu :Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün dosyada mevcut olan yazısında; "arşiv taramasında taşınmaza ait imar planına rastlanmadığı, Yenice Köyü yerleşik alanı ve civarı sınırları dışında kaldığı, Çevre Düzeni planında "Tarım Alanı" gösteriminde yer aldığı, Çevre Düzeni planı plan notlarında ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yapı yapılabilmesi için ilgili kurumlardan uygun görüş alınması gerektiği" belirtilmiştir.





Kıymeti : 5.600.000,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" beyanının bulunduğu görülmüştür.



