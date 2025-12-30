T.C. LAPSEKİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/32 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Kocaveli Köyü Köyiçi Mevkii 112 ada 12 parsel tapuda "içinde kargir ahır olan tarla" vasfınad olup 2.780,11m2 yüzölçümlüdür. Taşınmaz geometrik olarak belirgin bir şekle sahip olmayıp topoğrafik olarak hafif eğimli bir yapıda olduğu, kadastral yola(çıkmaz yol) cepheli olduğu, üzerinde zeminde yaklaşık 57m² alanlı kısmen yıkık halde olan yığma tarzda inşa edilmiş, mevcut haliyle ekonomik birdeğer oluşturmayan, ahır kullanımına yönelik metruk bir yapı bulunduğu, geri kalan kısmının tarımsal üretimde kullanıldığı ve üzerinin anız olduğu, tamamının köy meskun alanında kaldığı gözlenmiştir.





Adresi : Kocaveli Köyü Lapseki/Çanakkale





Yüzölçümü : 2.780,11 m2





İmar Durumu : İl Özel İdaresinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) 14/08/2025 tarih ve 120260 sayılı yazısında;"yapılan arşiv taramasında taşınmazın halihazırda onanmış imar planına rastlanılmadığı, Kocaveli köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içinde kaldığı, Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşik Alan" gösteriminde kaldığı, Çevre Düzeni Planı plan notlarının geçerli olduğu, kamu eline geçmiş bir yola cepheli olması, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda taşınmaz üzerine yapı yapılabilmesi için ilgili kurumlardan görüş alınmadan inşai uygulamaya geçilemeyeceği, yola cepheli olmaması ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlamaması durunda herhangi bir inşai faaliyette bulunulamayacağı" bilgilerine yer verilmiştir.





Kıymeti : 6.000.000,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır ve "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" beyanları ile "Vakıf: Gazi Yakup Bey Vakfı" şerhinin bulunduğu görülmüştür. Dosya içerisinde mevcut Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün "vakıf şerhi" konulu yazısında; "...taşınmazın satılması halinde satış bedelinin %10'u oranındaki taviz bedelinin hiçbir kesinti yapılmadan ilgili hesaba yatırılması ve kesin satış bedelini bildiren yazının Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği" belirtilmiştir.



